焦点：摩根大通缴出获利 因交易升温且法务支出放缓

路透10月14日 - 摩根大通(JPM.N)公布第三季获利，这家美国最大银行业者来自交易及投资银行部门的营收扩张，同时也已经度过庞大法律诉讼费用的时期；诉讼相关费用导致该行去年同期出现罕见的亏损。

摩根大通确认稍早某投资网站所泄漏的数据，公布9月30日止当季净利为56亿美元，每股盈余为1.36美元，上年同期为亏损3.80亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先预期每股盈余为1.38美元。

摩根大通周二盘前股价小跌至58美元。

执行长迪蒙在一份声明中表示，“企业暨投资银行手续费收入表现强劲，今年至今维持全球(投行)手续费收入龙头地位，其中股权资本市场表现特别强劲。”

他称，“就各市场来看，我们见到整体活动转佳，特别是在汇市及新兴市场。”

这是现年58岁执行长迪蒙为喉癌进行放射线及化疗之后，首度公布季度财报。他生病之后引发接班人选的疑问。

摩根大通去年受到税后费用72亿美元的打击，这是为了和解政府有关金融危机前抵押贷款工具的相关不当行为的指控。最新的财报中包含10亿美元的法务费用。

不过摩根大通表示，预期2014年经调整后不含法务费用的整体费用将高于原先预估的580亿美元。2013年的整体成本为590亿美元。

来自固定收益、汇市及大宗商品交易的营收较上年同期成长2.1%至35.1亿美元，也略高于前季水准。

市场活动于9月升温，很大程度是因为欧洲央行推出多项刺激成长措施，且连串数据显示美国经济转强。

债券基金明星经理人葛罗斯(Bill Gross)意外离开太平洋投资管理公司(PIMCO)，也在9月底激起市场涟漪。

**成长温和**

伦敦研究机构OTAS Technologies研究主管Simon Maughan表示，“成长表现温和。主要数据略低于预期，不过呈现稳定发展模式，这是众人最期盼的事。

该行并未公布有关电脑在8月遭到攻击、且约有7,600万个家庭及700万个小型企业帐户资料外泄的相关成本。

摩根大通周二再度出现技术上的尴尬情形，其财报在预定公布时间前数小时在shareholder.com上面出现。

该行发言人Joe Evangelisti承认Nasdaq OMX旗下的shareholder.com网站有问题，但并未解释财报为何提前曝光；该网站主要登载与投资人关系有关的报告。

摩根大通整体投行营收成长2%至15.4亿美元，主要受到顾问费增加带动。

抵押贷款业务净利大减38%，至4.39亿美元。

美国银行业者抵押贷款业务持续缩水，因进行再融资的屋主减少。摩根大通同时也减少承做信用相对较差借款人的房屋贷款，因该行对能够从止赎回收资金的程度存疑。

在美国大型银行业者中，摩根大通是首家公布业绩的银行，花旗集团(C.N)及富国银行(WFC.N)也在周二公布财报。美国银行(BAC.N)则将在周三公布财报。(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

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