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国际财经 | 2016年 1月 15日 星期五 07:21 BJT

摩根大通第四季获利增长10% 每股盈余达1.32美元

路透1月14日 - 美国按资产计算最大的银行--摩根大通(JPM.N)公布第四季获利增长10.2%，因该行持续严格控制开支。

摩根大通在12月31日止当季净利增至54.3亿美元，上年同期为49.3亿美元。

该行每股盈余(EPS)为1.32美元；分析师预估为1.25美元。目前尚无法立即得知这项数据是否具可比性。(完)

(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)

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