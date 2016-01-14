摩根大通第四季获利增长10% 每股盈余达1.32美元

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透1月14日 - 美国按资产计算最大的银行--摩根大通(JPM.N)公布第四季获利增长10.2%，因该行持续严格控制开支。
摩根大通在12月31日止当季净利增至54.3亿美元，上年同期为49.3亿美元。
该行每股盈余(EPS)为1.32美元；分析师预估为1.25美元。目前尚无法立即得知这项数据是否具可比性。(完)
(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。