摩根大通同意以3.88亿美元和解抵押贷款证券诉讼案

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透7月17日 - 摩根大通(JPM.N)同意支付3.88亿美元以和解一项投资者对其的诉讼。该行被控，在金融危机前所出售价值100亿美元住宅抵押贷款的安全性方面误导投资者。
这诉讼由Fort Worth Employees的退休基金等投资者所提起，指控摩根大通在这些支持这些证券的住房贷款的包销、估价及信用品质方面误导他们。
该诉讼称，在雷曼兄弟倒闭后，这些证券实际价值最多只有面值的62%。
摩根大通在诉讼过程中表示，该证券表现欠佳，不是因为房贷的品质之故，而是受到整体经济崩跌所致。
该3.88亿美元的和解案是在周五的一法院文件上披露。该和解案还需经法官批准。(完)
(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。