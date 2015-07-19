摩根大通同意以3.88亿美元和解抵押贷款证券诉讼案

路透7月17日 - 摩根大通(JPM.N)同意支付3.88亿美元以和解一项投资者对其的诉讼。该行被控，在金融危机前所出售价值100亿美元住宅抵押贷款的安全性方面误导投资者。

这诉讼由Fort Worth Employees的退休基金等投资者所提起，指控摩根大通在这些支持这些证券的住房贷款的包销、估价及信用品质方面误导他们。

该诉讼称，在雷曼兄弟倒闭后，这些证券实际价值最多只有面值的62%。

摩根大通在诉讼过程中表示，该证券表现欠佳，不是因为房贷的品质之故，而是受到整体经济崩跌所致。

该3.88亿美元的和解案是在周五的一法院文件上披露。该和解案还需经法官批准。(完)

(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)

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