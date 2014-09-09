摩根士丹利将支付9500万美元 和解美国MBS相关诉讼

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约9月8日 - 摩根士丹利(MS.N)已达成协议，将支付9,500万美元，解决一宗指控该银行在2008年金融危机前，误导投资者购买抵押支持证券(MBS)的诉讼。
投资者控诉该行，对恶化的证券提供了不正确和误导的报告书。经过多年诉讼，纽约联邦法院周一的法庭文件披露诉讼和解。
这件协议和解的是密西西比公务员退休制度(MissPERS)和西维吉尼亚投资管理局提出的诉讼。
原告指控摩根士丹利，2006年包装并销售的13件一揽子MBS组合和2007年的16件组合，违反美国证券法。(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)
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