摩根士丹利将支付9500万美元 和解美国MBS相关诉讼

路透纽约9月8日 - 摩根士丹利(MS.N)已达成协议，将支付9,500万美元，解决一宗指控该银行在2008年金融危机前，误导投资者购买抵押支持证券(MBS)的诉讼。

投资者控诉该行，对恶化的证券提供了不正确和误导的报告书。经过多年诉讼，纽约联邦法院周一的法庭文件披露诉讼和解。

这件协议和解的是密西西比公务员退休制度(MissPERS)和西维吉尼亚投资管理局提出的诉讼。

原告指控摩根士丹利，2006年包装并销售的13件一揽子MBS组合和2007年的16件组合，违反美国证券法。(完)

(编译 张若琪 审校 杜明霞)

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