摩根大通与SEC商谈 想就其自营产品调查案达成和解--WSJ

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透6月24日 - 华尔街日报援引知情人士报导称，摩根大通(JPM.N)正与美国证券交易委员会(SEC)商谈，试图就该行以不当方式向私人银行客户推荐自营投资产品的调查达成和解。
华尔街日报报导称，最早可能在今夏达成和解，其中可能包括一笔罚款，金额未知。
摩根大通5月披露，接到SEC有关其销售共同基金之方式的传票。
摩根大通在上月一份监管文件中称，其他政府主管机关和另一家自我监管组织，也向摩根大通索取财富管理业务中自营产品使用情况的相关资料。
由于非正常工作时间，未联系到摩根大通和SEC代表置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦/王颖)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。