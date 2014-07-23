摩根大通接近出售半数私募股权业务

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透7月22日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士话报导称，摩根大通(JPM.N)接近达成一项交易，出售半数私募股权业务--One Equity Partners。
消息人士称，摩根大通正与投资机构Lexington Partners LP及凯雷投资集团(CG.O)旗下AlpInvest Partners进行深入磋商。
华尔街日报援引消息人士称，摩根大通没有将来向One Equity旗下基金投资的计划。
路透此前据消息人士信息报导称，One Equity Partners拥有的投资价值超过40亿美元。
摩根大通去年7月公布称，正在其剥离仅存的私募股权业务--One Equity，因其不是核心业务。
路透未能获得摩根大通和Lexington Partners代表的置评。
凯雷投资集团发言人拒绝发表评论。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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