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国际财经 | 2014年 7月 23日 星期三 09:54 BJT

摩根大通接近出售半数私募股权业务

路透7月22日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士话报导称，摩根大通(JPM.N)接近达成一项交易，出售半数私募股权业务--One Equity Partners。

消息人士称，摩根大通正与投资机构Lexington Partners LP及凯雷投资集团(CG.O)旗下AlpInvest Partners进行深入磋商。

华尔街日报援引消息人士称，摩根大通没有将来向One Equity旗下基金投资的计划。

路透此前据消息人士信息报导称，One Equity Partners拥有的投资价值超过40亿美元。

摩根大通去年7月公布称，正在其剥离仅存的私募股权业务--One Equity，因其不是核心业务。

路透未能获得摩根大通和Lexington Partners代表的置评。

凯雷投资集团发言人拒绝发表评论。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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