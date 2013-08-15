美国个股：美国检察官就“伦敦鲸”亏损事件起诉两位前摩根大通雇员

路透纽约8月14日 - 美国检察官周三向两位前摩根大通 雇员提起刑事诉讼，但其中不包括因导致巨亏而被称为“伦敦鲸”的交易员Bruno Iksil。该交易丑闻去年导致摩根大通亏损62亿美元。

根据法庭文件称，Bruno Iksil拒绝参与前同事Javier Martin-Artajo和Julien Grout试图掩盖不断增加的亏损的行为。目前Bruno Iksil正与联邦检察官合作。

曼哈顿区联邦检察官指控Martin-Artajo和Julien Grout进行通信欺诈，并合谋在亏损交易的相关账目和记录上造假。两人此前均在摩根大通驻伦敦的首席投资办公室工作。

上述指控为美国联邦调查局(FBI)首度调查该亏损事件。指控称两人蓄意在与企业债挂钩的合成信贷衍生品投资组合中隐藏上亿美元交易损失。该类衍生品是用于押注企业违约可能性的金融工具。

曼哈顿区地方检察官Preet Bharara称，该事件表明一小群交易员可能对一家大银行造成多么巨大的破坏。

尚不清楚Martin-Artajo和Julien Grout何时前往美国接受正式传讯。Grout是法国人，妻子为美国人，他和父母一起住在法国。Martin-Artajo是西班牙人，与妻子和孩子住在伦敦。如果两人不同意主动出庭，美国当局将寻求将其引渡。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)