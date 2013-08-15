美国个股：美国检察官就“伦敦鲸”亏损事件起诉两位前摩根大通雇员

中股业绩：中国建筑去年净利同比增15%，预计今年业绩将稳健提升
路透上海4月13日 - 中国大型基建公司--中国建筑股份有限公司周三晚公布年报，去年实现净利润298.7亿元人民币，同比增长15%。公司预计今年业绩将稳健提升，并将加快核心金融牌照的获取，尽快形成完备的金融服务体系。
路透纽约8月14日 - 美国检察官周三向两位前摩根大通 雇员提起刑事诉讼，但其中不包括因导致巨亏而被称为“伦敦鲸”的交易员Bruno Iksil。该交易丑闻去年导致摩根大通亏损62亿美元。
根据法庭文件称，Bruno Iksil拒绝参与前同事Javier Martin-Artajo和Julien Grout试图掩盖不断增加的亏损的行为。目前Bruno Iksil正与联邦检察官合作。
曼哈顿区联邦检察官指控Martin-Artajo和Julien Grout进行通信欺诈，并合谋在亏损交易的相关账目和记录上造假。两人此前均在摩根大通驻伦敦的首席投资办公室工作。
上述指控为美国联邦调查局(FBI)首度调查该亏损事件。指控称两人蓄意在与企业债挂钩的合成信贷衍生品投资组合中隐藏上亿美元交易损失。该类衍生品是用于押注企业违约可能性的金融工具。
曼哈顿区地方检察官Preet Bharara称，该事件表明一小群交易员可能对一家大银行造成多么巨大的破坏。
尚不清楚Martin-Artajo和Julien Grout何时前往美国接受正式传讯。Grout是法国人，妻子为美国人，他和父母一起住在法国。Martin-Artajo是西班牙人，与妻子和孩子住在伦敦。如果两人不同意主动出庭，美国当局将寻求将其引渡。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透上海4月13日 - 中国大型基建公司--中国建筑股份有限公司周三晚公布年报，去年实现净利润298.7亿元人民币，同比增长15%。公司预计今年业绩将稳健提升，并将加快核心金融牌照的获取，尽快形成完备的金融服务体系。
路透上海4月13日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.18%至93.26；SDR篮子指数微升至95.19，BIS篮子指数跌至94.18。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.66%，SDR篮子指数跌0.32%，BIS指数跌2.14% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8651 289 欧元 7.3389 -267 日圆 6.3106 -263 港元 0.8834 37.8 英镑
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三收跌0.46%。沪深证交所融资融券余额当日增 加18.2亿元人民币，连续第三天上升；两市两融余额为9,373.5亿元，续创逾三个月新高。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/12 5,488.1 3,885.4 9,373.5 18.2 3,273.83 4/11 5,474.8 3,880.5 9,355.3 52.6 3,288.97 4/10 5,433.3 3,869.4 9,