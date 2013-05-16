摩根大通发函要求彭博规范记者行为

路透纽约5月16日 - 摩根大通(JPM.N)周三表示，已正式向金融资讯及新闻服务业者彭博发出具法律效力信函，要求彭博告知记者可以看到银行哪些资讯的细节；摩根大通为彭博大客户之一。

在摩根大通发表声明之前，彭博在上周尾段承认，该公司让记者有限度取得私密资讯，这些私密资讯包括客户何时登入系统、何时联络服务中心、或者是在系统上查询股票或债券等特定资产类别的讯息。

彭博已经表示，在公司另一大客户高盛(GS.N)提出抗议之后，该公司已经在上月限制记者取得这些资讯。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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