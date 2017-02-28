摩根大通等30多家企业组建联盟 合作开发区块链技术

路透纽约2月27日 - 摩根大通(JPM.N)、微软(MSFT.O)、英特尔(Intel)(INTC.O)及其他二十几家公司组建联盟，联合开发标准和技术，使企业更易于使用区块链代码平台以太坊(Ethereum)。这是大企业推广区块链技术、向分布分类账系统迈进的最新行动。

创立企业称，计划在周二宣布启动这一项目。该项目名为企业以太坊联盟(EEA)，将努力加强以太坊区块链的隐私性、安全性和可扩展性，使其更适于商业应用。

有30多家企业加入该联盟，其中还包括美国谘询公司埃森哲(Accenture)(ACN.N)、西班牙桑坦德银行(SAN.MC)、BP(BP.L)、瑞士信贷 (CSGN.S)、瑞银集团(UBS) UBSN.S、西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)、荷兰国际集团(ING)(INGA.AS)、纽约梅隆银行(BK.N)、汤森路透(TRI.TO)、以及初创企业ConsenSys和BlockApps。

多个行业的企业希望能借此对部分业务流程进行精简，例如金融证券的清算和结算。

与其他的协作项目不同，目前加入EEA无需缴纳费用。

参与企业称，EEA将与促进以太坊开发的非营利基金会合作。(完)