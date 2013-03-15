美国个股：摩根大通股票回购计划获美联储批准，规模减半

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透纽约3月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四有条件批准摩根大通 股票回购计划，此次回购规模比该公司“伦敦鲸”衍生品交易亏损62亿美元之前获批的规模小了一半。
摩根大通在一份声明中说，美联储已经批准该公司未来12个月回购60亿美元股票的计划，条件是解决美联储在该公司资本计划中发现的不足。
“摩根大通完全承诺达到美联储的所有要求，”摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)说。
摩根大通还表示，计划将第二季度派息从每股0.30美元提高至0.38美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 郑茵)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)