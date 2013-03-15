美国个股：摩根大通股票回购计划获美联储批准，规模减半

路透纽约3月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四有条件批准摩根大通 股票回购计划，此次回购规模比该公司“伦敦鲸”衍生品交易亏损62亿美元之前获批的规模小了一半。

摩根大通在一份声明中说，美联储已经批准该公司未来12个月回购60亿美元股票的计划，条件是解决美联储在该公司资本计划中发现的不足。

“摩根大通完全承诺达到美联储的所有要求，”摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)说。

摩根大通还表示，计划将第二季度派息从每股0.30美元提高至0.38美元。(完)