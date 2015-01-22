2014年摩根大通执行长薪酬超过2000万美元--WSJ

中国太保董事长拟调任浦发银行 浦发行董事长退休
路透上海4月13日 - 中国上海两家市属金融机构的“掌舵人”同时出现变化。据上市公司周三晚公告，浦发银行董事长吉晓辉因年龄原因辞职；中国太保董事会高国富辞去太保职务，并被浦发银行提名为新董事人选。
路透1月21日 - 据华尔街日报（WSJ）引述消息人士报导，摩根大通(JPM.N)首席执行官(CEO)迪蒙2014年的薪酬较2013年的2,000万美元上涨。
报导未透露迪蒙2014年的工资、奖金及所获股权的金额，不过2013年他的总薪酬为2,000万美元，其中包括价值1,850万美元的限制性股票和150万美元工资。
2012年摩根大通因所谓的“伦敦鲸”衍生品交易损失62.5亿美元，当年迪蒙的薪酬减半至1,150万美元。2010和2011年他的薪酬都是2,300万美元。
路透无法马上联系到摩根大通置评。(完)
(编译 李春喜 审校 许娜)
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