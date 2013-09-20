摩根大通以10亿美元与英美监管机构达成交易丑闻诉讼和解

路透9月19日 - 摩根大通(JPM.N)很有可能希望就此忘掉这10亿美元的支出。

该公司与多个监管机构达成总额达10亿美元的多项协议，并于周四公布，以针对“伦敦鲸”交易丑闻的四宗民事调查、以及两项信用卡客户出账错误进行和解。

这些协议的签署对象涉及了五个美国监管机构及一个英国监管机构，标志着该公司努力清理法律诉讼的里程碑，但是摩根大通也可能因此背负额外成本及难堪。

该行目前仍面临有关交易丑闻、能源交易调查期间的所作所为、在美国出售抵押贷款证券、以及可能在中国行贿等等案件的刑事调查。调查机构也正在了解该行在设定指标伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)中所扮演的角色。

这些和解案中包括摩根大通伦敦鲸交易丑闻的罚款9.20亿美元；摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)刚开始把伦敦鲸交易丑闻称为“茶壶里的风暴”，但该丑闻导致公司蒙受62亿美元损失。协议内容包括要求摩根大通承认其错误，而这在美国证券交易委员会(SEC)以往的和解案中相当罕见。

和解案另外包括向未享受身份防盗服务却缴费的信用卡用户支付8,000万美元。在摩根大通与与美国通货监理局(OCC)和消费者金融保护署达成该和解协议前，该公司已向客户退款3.09亿美元。

摩根大通就伦敦鲸交易丑闻与英国金融市场行为监管局(FCA)、美国联邦储备委员会(美联储/FED)、美国证券交易委员会(SEC)以及OCC达成协议，解决了对于该项交易失败的最大民事调查。和解协议中称，摩根大通风险管控不力，而且未能将银行管理层发现的风险管理缺陷通知监管者。

该丑闻被称作“伦敦鲸”，这是对冲基金以前给摩根大通驻伦敦首席投资办公室的交易员Bruno Iksil起的昵称，因为他为该公司建立了大规模头寸。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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