2016年全球投资银行获利或将下滑--摩根大通

路透2月16日 - 摩根大通证券分析师表示，由于信用交易环境充满挑战性，且交易流动量较低，今年全球投资银行获利可能下滑。鉴于此，摩根大通分析师将2016年投资银行获利平均大砍20%。

“我们认为投资银行获利环境第一季开始就充满挑战性，因发行活动有限，且信用利差扩大，”以Kian Abouhossein为首的分析师表示，他们也预估2016年投行营收将下滑21%。

目前全球股市与商品市场的动荡，令投资银行在传统的业务线方面更难获利。MSCI明晟全球股市指数.WORLD从年初起已下跌9.5%。

摩根大通分析师在写给客户的报告中表示，由于近期股市下跌显示交易量并不健康，全球投资银行的现股营收可能下滑。

“我们调降2016年获利预估时，也纳入我们的看法，也就是如果市场会正常化，那么在那之前将会有一段市场活动较低荡的时期，如同过去抛售所见的情况，因而使得投资银行营收受到冲击。”

摩根大通分析师将高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)评级上调至“加码”，称他们认为，美国投资银行由于拥有“出色的资本状况”，会有更好的价值。

他们还预计，目前到2018年，高盛和摩根士丹利均将可能回购大约23%的股份，将净股份数减少约15%，并指出高盛是他们在美国投行中的首选投资对象。

但他们将瑞士信贷集团CSGN.VX评级由“加码”下调至“中性”，原因是在利差进一步扩大的情况下，预计该行信用和证券化产品的交易收入状况仍将表现疲弱。

摩根大通将德意志银行(DBKGn.DE)列为首选投资的全球性投资银行，称预计该行不会有流动性或融资担忧，而且市场目前对于该行的负面情绪未免过度。

对于2017年，摩根大通预计全球投行营收将增长7%。(完)