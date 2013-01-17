摩根大通执行长奖金减半 第四季净利跳增53%

* 净利为56.9亿美元,上年同期为37.3亿美元

* 每股盈余(EPS)为1.39美元,上年同期为0.90美元

* 专案组认为迪蒙手下主管应对"伦敦鲸"交易付主要责任

* 公司收缩股票回购计划,以保留资本

路透纽约1月16日 - 摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)2012年奖金被砍掉一半,因公司董事会认为他对造成62亿美元巨额亏损的"伦敦鲸"交易负有责任.

由于抵押贷款获利扩增及坏帐成本下滑,这家美国最大银行业者公布第四季净利跳增53%,且2012年获利创纪录新高.若无这份出色的业绩,迪蒙的收入还会更少.

迪蒙2012年薪金为1,150万美元,由业内较高水平降至一般水平.富国银行(WFC.N)首席执行官John Stumpf的2011年薪金为1,890万美元,美国银行(BAC.N)首席执行官Brian Moynihan的薪金是810万美元.2011年迪蒙领到2,300万美元.

除公布业绩和披露迪蒙薪资情况外,摩根大通还公布了两份关于"伦敦鲸"交易的公司报告.这些交易仓位使该行第四季又多了一点亏损.

持有摩根大通股票的基金经理称,对迪蒙减薪感到满意.

"长期以来我们都主张薪水与业绩挂钩,我们认为这次做到了这点."加州教师退休基金(Teachers’ Retirement System)发言人Ricardo Duran表示.该基金持有摩根大通股票.

若没有关于"伦敦鲸"交易的报告,财报本可以给迪蒙和摩根大通带来美好开心的一天.

摩根大通第四季面临一些非常有利的因素,包括美国联邦储备理事会(美联储,FED)9月决定每月购买400亿美元抵押贷款支持债券(MBS),这给固定收益产品带来更多交易,并降低了第四季某些时候的抵押贷款利率.

高盛集团(GS.N)周三也公布获利增多,受助于资产价值上涨.

但摩根大通在一些领域似乎也有超越对手的表现.例如,首席财务官Marianne Lake在其与分析师召开的首次电话会议上说,该行存款业务市场份额上升.

摩根大通第四季净利扩增至56.9亿美元,EPS为1.39美元;上年同期分别为37.3亿及0.90美元.去年第四季及前年第四季财报中均含有特殊项目.汤森路透I/B/E/S得到的分析师预估均值是EPS为1.16美元.

摩根大通股价周三在纽交所收高1%,至46.82美元.

**收缩回购计划**

尽管第四季获利上升,但迪蒙表示,该行计划收缩2013年股票回购计划,以增强资本基础,在年底前达到更加严格的国际标准.

当被问到该行的计划更加保守是否也因为"伦敦鲸"交易导致监管增强时,迪蒙回答称:"不是这样."

摩根大通的专案组出具的"伦敦鲸"交易调查报告,主要将责任归咎于迪蒙手下的三名主管:前首席投资官Ina Drew,前风险控制主管Barry Zubrow和前首席财务官Douglas Braunstein.

但报告称,迪蒙也难辞其咎.

尽管迪蒙周三表示,从交易角度来看"伦敦鲸"仓位已接近无足轻重,但监管者仍在调查事件经过.

**抵押贷款收入跳增**

第四季财报中,扣除回购先前贷款造成的损失,抵押贷款产品营收跳增51%至16亿美元.

作为美联储将低息资金向借款人转移以支持楼市与经济的中间渠道,让摩根大通受益.房贷业务收入缓解了低利率给银行带来的利润压力.

信贷损失拨备大减70%,至6.56亿美元.

"我们继续看到整个趸售(批发)贷款业务中利好的信贷条件,信用卡业务也将有强劲表现."迪蒙称.

他在电话会议上称,2013年第一季抵押贷款业务"可能还不错".(完)

(编译 程琳; 审校 张涛/石冠兰)

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