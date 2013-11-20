摩根大通与政府达成130亿美元和解 承认虚夸抵押资产质量

路透华盛顿/纽约11月19日 -美国联邦政府官员周二表示，摩根大通(JPM.N)承认经常夸大出售给投资者的抵押资产质量，并同意支付130亿美元就相关指控与政府达成和解。

当局称，摩根大通承认的这种行为是房地产泡沫膨胀的核心问题：即银行放出质量不高的抵押贷款，然后出售给投资者，而投资者却以为很安全。当贷款成为坏账时，投资者对金融系统丧失了信心，这样一场楼市危机就演变成金融危机。摩根大通是美国最大的银行。

这次民事和解为摩根大通与美国政府之间持续数周的紧张谈判画上句号。该行希望了结困扰其一年多的法律问题，而美国政府则面临对肇事银行行为问责的压力。

摩根大通表示已经预留和解所需的资金，这意味着其获利不会受到影响。该行表示，这次和解解决了与联邦当局的大多数抵押资产问题。周二摩根大通股价上涨0.7%，收报56.15美元。

不过即便达成这次和解，该行还面临至少九项其他政府调查，涉及从中国人员聘用，到涉嫌操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)等一系列问题。此外，其抵押资产问题还可能面临刑事指控。摩根大通上个月表示，已经提列230亿美元作为诉讼费用。

“毫无疑问，本次调查发现的这种行为帮助埋下了抵押贷款市场崩溃的祸根，”美国司法部长霍尔德(EricHolder)在声明中称。

摩根大通承认，购买这种抵押支持债券的投资者要求贷款质量达到一定标准，该行宣称贷款质量合格，但一名员工称实际上贷款质量不合格。

政府称，2006和2007年为摩根大通审查过上述部分贷款的公司称，其中27%的贷款达不到承销标准，但该行仍将至少半数的不合格贷款打包成抵押支持债券出售。

政府称此次和解为美国历史上规模最大，但实际上是数项和解合并为一项的结果。其中包括40亿美元与美国住房与城市发展部(HUD)达成的贷款减负和解，40亿美元与联邦住房金融局的和解，后者负责监管政府抵押贷款融资公司房利美(FannieMae)和房贷美(Freddie Mac)。

与HUD达成的40亿美元和解中，至少有15亿美元用于贷款减免，另有多达5亿美元用于变更贷款条款，以降低月供额。

其余的20亿美元用于其他用途，包括向楼市危机中受创最严重地区的中低收入贷款者提供新贷款，以及用于拆除废弃房屋。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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