摩根大通CEO抨击政府控告贝尔斯登诉讼案

路透华盛顿10月10日电---摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)周三痛批美国政府指控贝尔斯登(Bear Stearns)不当行为的诉讼案.四年多前,摩根大通应美国政府要求,收购濒临破产的贝尔斯登.

迪蒙表示,摩根大通在2008年初"帮忙"联邦储备委员会(FED,美联储),买下贝尔斯登後,目前还在为此付出代价.

"我想,目前我们在贝尔斯登相关的种种项目上已经损失50-100亿美元.没错,我把这归到不公平项目,"迪蒙在外交关系委员会的一场活动中指出.

他称,摩根大通最後将会平安无事.但如果再一次面临类似情况,他说他"不会这样做".摩根大通预定周五公布第三季财报.

"我是个大人.我不会因此被打败,"他称."但我认为,政府在一发生问题就惩罚企业之前,应该三思."

除了贝尔斯登之外,迪蒙也抨击,目前为止美国政府都未能为避免财政悬崖而认真谈判协议.

他指出,摩根大通正在成立应对财政悬崖的"战情室",将会作好准备.

他赞成民主党支持的几项提高政府收入建议,包括提高富裕阶层的个人税率,及提高资本利得税至20%,但企业税率维持低位.

在周三活动中,迪蒙亦被问到有关"伦敦鲸"衍生品交易巨亏的问题.目前这起丑闻已造成摩根大通损失至少58亿美元.

迪蒙先前已承认摩根大通未能及早介入阻止,但他周三进一步承认,没能发现对冲策略有问题,他个人也有责任.

"我应该要发现的...但我没有."(完)

--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉

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