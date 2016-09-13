美联储升息“宜早不宜迟”--摩根大通CEO

路透华盛顿9月12日 - 摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)周一表示，他相信由于国内经济强劲，美国联邦储备理事会(美联储)应该升息。

“我们应该升息，”迪蒙在华盛顿经济俱乐部发表演讲时补充说，再升息25个基点“是微不足道的”。

美联储在去年12月实施10年来首次升息，此后一直维持利率不变，下一次政策会议将在9月20-21日召开。

联储一再按兵不动，部分原因是担心美国和全球经济成长前景以及疲弱的通胀。

“利率本身受到的心理关注要大于升息对经济的实际效果，”当被问及他认为美联储升息是应该在下周还是要等到12月时，他回答称：“我认为宜早不宜迟。”(完)