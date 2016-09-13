美联储升息“宜早不宜迟”--摩根大通CEO

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿9月12日 - 摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)周一表示，他相信由于国内经济强劲，美国联邦储备理事会(美联储)应该升息。
“我们应该升息，”迪蒙在华盛顿经济俱乐部发表演讲时补充说，再升息25个基点“是微不足道的”。
美联储在去年12月实施10年来首次升息，此后一直维持利率不变，下一次政策会议将在9月20-21日召开。
联储一再按兵不动，部分原因是担心美国和全球经济成长前景以及疲弱的通胀。
“利率本身受到的心理关注要大于升息对经济的实际效果，”当被问及他认为美联储升息是应该在下周还是要等到12月时，他回答称：“我认为宜早不宜迟。”(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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