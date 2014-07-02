美国热股：摩根大通执行长被诊断患咽喉癌，股价走低

路透纽约7月2日 - 摩根大通 董事长兼首席执行长迪蒙周二晚些时候表示，他被诊断患咽喉癌，但疾病有希望治愈，并计划继续积极参与公司业务，管理这家美国最大的银行。

摩根大通的股价是KBW指数银行分项指数中跌幅最大的成份股。该股在周三上午的交易中下跌1.24%，报56.858美元。

摩根大通的发言人表示，公司有实力雄厚的领导层，将继续正常运作。

Rafferty Capital Markets的银行业分析师Dick Bove在周三的一份报告中称，迪蒙在结束治疗重返公司后，可能不会继续担任董事长一职，可能会把他更多的日常工作职能分配给其他高层主管。(完)