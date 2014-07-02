美国热股：摩根大通执行长被诊断患咽喉癌，股价走低

美股业绩：高通财报好于预期，缓解对其与苹果争端的担忧
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透纽约7月2日 - 摩根大通 董事长兼首席执行长迪蒙周二晚些时候表示，他被诊断患咽喉癌，但疾病有希望治愈，并计划继续积极参与公司业务，管理这家美国最大的银行。
摩根大通的股价是KBW指数银行分项指数中跌幅最大的成份股。该股在周三上午的交易中下跌1.24%，报56.858美元。
摩根大通的发言人表示，公司有实力雄厚的领导层，将继续正常运作。
Rafferty Capital Markets的银行业分析师Dick Bove在周三的一份报告中称，迪蒙在结束治疗重返公司后，可能不会继续担任董事长一职，可能会把他更多的日常工作职能分配给其他高层主管。(完)
路透4月19日 - 全球最大的智能手机芯片生产商高通(Qualcomm)公布季度营收和获利好于分析师预期，帮助缓解有关该公司与苹果纠纷的担忧。
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。