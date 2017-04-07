今年中国外汇储备仍会继续下行 但降幅小于去年--摩根大通

美元疲软成为关键主题--FXTM富拓
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
路透上海4月7日 - 国际投行--摩根大通中国首席经济学家朱海斌周五预计，今年中国的资本外流情况虽有改善，但净流出大方向没有改变，预计今年中国外汇储备仍会继续下行，但降幅会小于去年。
他指出，中国的外汇储备主要受三个因素影响：经常项顺差、资本跨境流动及美元等主要外币汇率波动带来的估值变化。预计中国资本外流规模将少于5,000亿美元，明显低于去年。
国际金融协会(IIF)2月曾表示，去年中国资本流出大幅增长，创下7,250亿美元的纪录。
“（资本外流）最危险、最困难的时刻是在去年第一季度，之后中国的资本外流已明显转好。”朱海斌说。
据中国央行公布数据，去年中国外汇储备减少3,198亿美元，今年1月更是跌破3万亿美元大关，达29,982.04亿美元，为2011年2月以来新低。不过2月中国外储出现回升，结束此前连续七个月下降，并再度重返3万亿美元关口上方。
中国央行预计周五将公布3月外汇储备数据，将给外界提供外储动向的最新指引。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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