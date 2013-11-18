摩根大通建议明年增持互联网类股 看淡银行业

路透香港11月18日 -投行摩根大通发表2014年投资前景展望报告指出，预期明年中国不会出现重大改革措施令股票获得重估，但股市表现仍将好于今年，并建议继续增持互联网及选择性吸纳必需消费品和政策受惠股份。

报告称，预期在政策支持下，明年中国国内生产总值（GDP）增长7.4%，MSCI中国指数每股盈利增长预估9%。

而在各行业之中，摩根大通对医疗保健、保险、中低档消费、环保和清洁能源行业盈利表现充满信心，但对银行盈利前景信心较低，因资产质量令人担忧，净息差和股本回报率受压以及理财产品和银行间业务面临政策风险。