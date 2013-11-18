摩根大通建议明年增持互联网类股 看淡银行业

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月6日
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透香港11月18日 -投行摩根大通发表2014年投资前景展望报告指出，预期明年中国不会出现重大改革措施令股票获得重估，但股市表现仍将好于今年，并建议继续增持互联网及选择性吸纳必需消费品和政策受惠股份。
报告称，预期在政策支持下，明年中国国内生产总值（GDP）增长7.4%，MSCI中国指数每股盈利增长预估9%。
而在各行业之中，摩根大通对医疗保健、保险、中低档消费、环保和清洁能源行业盈利表现充满信心，但对银行盈利前景信心较低，因资产质量令人担忧，净息差和股本回报率受压以及理财产品和银行间业务面临政策风险。
该行给出首选股包括复星医药(2196.HK)、平安保险(2318.HK)、腾讯(0700.HK)、信义玻璃(0868.HK)和华晨中国(1114.HK)。
该行并建议投资者避开东风汽车(0489.HK)、中国龙工(3339.HK)和瑞声科技(2018.HK)（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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