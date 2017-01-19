摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) (JPM.N)提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
美国劳工部在向行政法官提出的控告中表示，过去五年，摩根大通在四个不同工作领域对至少93位女性的支薪，低于可供比较的男性员工支薪。
劳工部表示，该公司违反一项禁止联邦承包商涉及性别歧视的执行命令。根据美国总务署，摩根大通与好几个联邦机构订有数十项合约。
摩根大通发言人Tasha Pelio在声明中表示，该公司致力职场的多样性。
“我们对(劳工部)选择提出诉讼感到失望，但希望能将证据提供给中立的决定者，”她表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”