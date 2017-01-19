版本:
中国
国际财经 | 2017年 1月 19日 星期四 12:12 BJT

摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视

路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) (JPM.N)提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。

美国劳工部在向行政法官提出的控告中表示，过去五年，摩根大通在四个不同工作领域对至少93位女性的支薪，低于可供比较的男性员工支薪。

劳工部表示，该公司违反一项禁止联邦承包商涉及性别歧视的执行命令。根据美国总务署，摩根大通与好几个联邦机构订有数十项合约。

摩根大通发言人Tasha Pelio在声明中表示，该公司致力职场的多样性。

“我们对(劳工部)选择提出诉讼感到失望，但希望能将证据提供给中立的决定者，”她表示。(完)

(编译 陈宗琦；审校 龚芳)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐