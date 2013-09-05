独家：摩根大通接受刑事调查 因在电力操纵案中涉嫌妨碍司法

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约9月4日 - 数名知情消息人士称，美国当局正在进行一项刑事调查，以确定摩根大通的几名员工是否曾试图妨碍监管机构对该行涉嫌操控电力市场的调查。
由联邦调查局(FBI)和曼哈顿联邦检察官Preet Bharara的办公室联合进行的刑事调查仍处于初期阶段。此前摩根大通一家附属机构于7月30日同意支付4.1亿美元罚款，以了结美国联邦能源监管委员会(FERC)提出的电力市场操纵指控。
消息人士称，调查员希望确定，摩根大通的员工是否向监管机构提供了所有必要的信息，以完成对该行在美国加州和中西部市场达成电力协议的调查。这些人中包括三名来自休斯顿的员工。
向调查人员隐瞒信息或者在接受调查询问时说谎，均被视为妨碍司法，是一项刑事罪名。
Bharara办公室的发言人Jennifer Queliz和FBI发言人PeterDonald均拒绝置评。(完)
(编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
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