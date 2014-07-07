《分析》高管健康攸关企业命运，董事会应早做领导层接替规划

路透纽约7月6日 - 当1976年高盛的资深合伙人Gus Levy在与客户的会议中突发中风并且不久后去世时，高盛的管理层还不知道谁将领导公司。看起来谁也没有为管理层接替做过规划。

此后发生的事情我们并不完全清楚。高盛 前合伙人Roy Smith的说法是，Levy其实已经在办公桌最上面的抽屉中留下一封信，称如果他有什么不测，公司管理委员会可任命John Whitehead和John Weinberg担任联席资深合伙人。Smith说，高盛的确也按此照办。

Whitehead说他从没有见过那封信。他说Weinberg与他都知道自己是接替领导职位的人，他们向管理委员会建议两人拥有同等的职权。Weinberg在2006年去世。

“人们不知道(谁将接替)的时间很短，”Whitehead说。

此后美国大公司的领导层接替规划已经有很大变化。本周美国最大银行--摩根大通 的董事长和首席执行官(CEO)迪蒙公布被确诊患有喉癌时，摩根大通称董事会已经有相应的完整方案。

突然之间，像癌症这样危及生命的疾病给企业管理层带来独特的挑战，可能令一家公司陷入不确定状态，因此也需要董事会做出超出常规的接替规划。

公司必须在保护执行长及其家庭隐私和信息披露之间作出权衡，决定能向投资者透露多少实情。他们必须加快推进继承人计划，同时不能忘了执行长有可能痊愈并继续工作。他们也必须确保日常管理工作能够顺利进行，但也要准备好万一执行长无法工作而公司又突然遭遇危机时要如何应对。

医生表示，咽喉癌等疾病的治疗会让病人变得非常虚弱，病人有时会生口疮、很难吞咽和讲话。放射疗法通常也会带来残留损伤，因此身体需要一段时间才能康复。

“真正的问题在于，你还剩下多少精力来有效地维持公司运作？”Smith称，“如果你担心自己会死，对银行的事情就不再那么关心；但对股东来说，这些事情还是像以前一样重要。”

这是企业不得不再三面对的问题。其他公司的在职执行长也有曾被诊断患癌的，例如美国国际集团(AIG) 执行长本默切(Robert Benmosche)和伯克希尔哈撒韦 执行长巴菲特。

总之，企业的执行长通常都处于容易患癌的年龄段。根据美国国家癌症研究所(National Cancer Institute)对2007-2011年美国癌症确诊病人的调查，其中24.1%的患者年龄介于55-64岁，另有25.4%的患者年龄介于65-74岁。迪蒙现年58岁。

虽然各家公司已在应对此类问题上取得进展，但公司治理专家表示这还不够。

“你将要听到的是，‘我们有一份很长的候选人名单。我们有条件很好的候选人。董事会会认真对待继承人问题，’”斯坦福大学商学院研究公司治理和管理层激励的教授David Larcker称。“问题在于，如何能让股东相信你真的有一个很好的继承人计划，而不只是口头文章？”

**AIG的经验**

AIG四年前也面临这样一个问题，当时执行长本默切被诊断为癌症。那时AIG在金融危机濒临破产后正勉力恢复活力，并想办法向美国纳税人偿还巨额救助资金。

刚就任AIG董事长仅仅数月的Robert Steve Miller表示，第一步是“如实说明情况”。然后，AIG当时还指出，如果本默切由于任何原因无法履职，Miller将接任临时执行长。

Miller之前曾应对过类似局面。2002年，他就职于Bethlehem Steel时，被诊断患有前列腺癌，艰难的治疗使其数周无法工作。他在治病期间将日常管理工作交给其他高管，董事会成员则准备好在形势危急时介入管理事务。

因扭转公司下坡局面而闻名的Miller表示，在本默切病情确诊后，他开始在AIG办公室花掉比原来多得多的时间，逐渐了解公司高管，熟悉公司运作状况。

Miller后来不必接手这一职位。他说本默切从未松懈下来，即使治疗期间日程安排依然紧凑。“我印象中本默切从来没有过连续24小时不工作或联系不上的时候，”Miller说。

本默切对置评要求未予回复。

AIG董事会还制定了接班计划，指定负责金融、风险和投资业务的Peter Hancock管理财产-意外险业务，以把他培养成执行长潜在候选人。今年稍早他被任命为公司执行长，9月将接替本默切。

**最坏的情景**

摩根大通尚未表明，如果迪蒙病情恶化，将由谁担任临时执行长。不过Miller等公司管理专家称，预计类似首席董事Lee Raymond的人选可能在必要时接任。Raymond原为石油巨头艾克森美孚(Exxon Mobil)的执行长。

该行发言人称，Raymond不予置评。

相比AIG，摩根大通公开了更多迪蒙的病情。该行告知投资者和员工，迪蒙的癌细胞被控制在原发部位以及右颈部邻近的淋巴结。

本默切从未公开他罹患的癌症类型。不过Miller称，公司董事与本默切的医生见过面，以了解癌症对他的身体及精神状况的影响，是否会削弱其胜任执行长工作的能力。

Miller称，摩根大通表示迪蒙的癌症可以治愈，使他觉得这是比较常规的情况。他表示，本默切的癌症可以治疗，但终生无法治愈。

迪蒙计划用假期将两个月的放化疗计划完成至少一半。他通常在业务淡季8月休假大约三周。

Miller称，在执行长委托别人暂代自己职责的情况下，公司可正常运转几周时间。不过董事会也必须为“最坏的情景”做好准备：就好像迪蒙不在岗的时候，摩根大通遭遇的伦敦鲸衍生品交易巨亏事件。

“这时候可能需要首席董事出面，代表公司发言，”Miller称。(完) (编译 李春喜/许娜/李爽/王丽鑫；审校 徐文焰)