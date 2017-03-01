焦点：摩根大通考虑提高股东回馈与股票回购规模

路透2月28日 - 美国最大银行摩根大通(JPM.N)周二估计，未来几年向股东返还的资金规模可能高于公司获利。对于一直等待摩根大通提高股息和增加股票回购的投资者而言，这是一个令人振奋的信号。

摩根大通网站在年度投资者日这天公布了几份文件，高管对四大主要业务线和公司整体财务目标提出了他们的愿景，其中也包括上述预期。

根据文件演示，尽管摩根大通仍坚持将55-75%的净利返还股东的长期目标，但中期内的返还比例可能最高达120%。这意味着该公司目前的获利水平完全能满足业务投资需要并达到监管机构对资本充足率的要求，并且还有富余，甚至可以适当减少一些资本金。

摩根大通去年对返还股东比例的中期目标为65%。

“感觉资本确实到了转折点，”财务长Marianne Lake称。

她表示，摩根大通没有好理由不让资本充足率处于目标区间低端。该行目标为维持足够的高质量资本以应对11-12.5%的风险加权资产。

金融危机之前，大型银行把获利全部派发给股东并不少见。摩根大通曾在资本要求达标之余，同时实现了获利增长并返还股东，但从未达到那么高的水平。去年该行向股东返还150亿美元，约为获利的61%。

周二在摩根大通总部召开的会议上，摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)称他对美国经济仍有信心。“未来非常光明，”迪蒙称，并表示如果联邦政府全面调整企业税，简化监管并提高公共基础设施支出，那么前景会更好。

摩根大通称计划今年提高支出以扩大信用卡业务，以及在越来越注重科技的行业内保持竞争力。

即便成本上升，摩根大通仍维持其成本收入比率在55%和有形普通股本回报率约15%的长期目标不变，显示出管理层有信心这些投资将会产生回报。

虽然摩根大通的高管称致力于提高效率，他们对削减分支机构以迅速提升盈利等想法并不热衷。公司高层反而倡导增加信用卡等主要业务和科技的投资。

摩根大通股价上涨0.19美元，收盘报90.62美元。自特朗普11月8日赢得美国总统大选以来，公司股价上涨了约29%。(完)