新兴债券基金创单周净流出64亿美元新高纪录--摩根大通

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦11月18日 - 摩根大通周五表示，在美国总统大选后，投资人由新兴市场债券基金撤离64亿美元，创单周资金流出最高纪录。
这使今年以来的资金流入剧减11%，降至494亿美元。
“在美国大选后，新兴市场资金流动情况发生了巨大转变，大量赎回操作打击了债券和股票基金，交易所上市基金(ETF)受到的打击尤其大，”摩根大通在一份客户报告中说。该行运营最广为采用的新兴债券指数。
硬货币债券基金受到的打击最大，流出规模达35亿美元。这类基金此前是今年资金流入的主要受益者。流出本币债券基金的资金为23亿美元，其余资金流出混合基金。
本周上市交易基金(ETF)资金出逃24亿美元，占到赎回资金的三分之一以上。
新兴市场股票基金撤走资金62亿美元，为2015年8月以来最大，相当于年内迄今总计流入资金的35%，目前资金净流入规模降至118亿美元。(完)
(编译 蔡美珍/汪红英/孙茉莉; 审校 于春红/刘秀红)
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