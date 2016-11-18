新兴债券基金创单周净流出64亿美元新高纪录--摩根大通

路透伦敦11月18日 - 摩根大通周五表示，在美国总统大选后，投资人由新兴市场债券基金撤离64亿美元，创单周资金流出最高纪录。

这使今年以来的资金流入剧减11%，降至494亿美元。

“在美国大选后，新兴市场资金流动情况发生了巨大转变，大量赎回操作打击了债券和股票基金，交易所上市基金(ETF)受到的打击尤其大，”摩根大通在一份客户报告中说。该行运营最广为采用的新兴债券指数。

硬货币债券基金受到的打击最大，流出规模达35亿美元。这类基金此前是今年资金流入的主要受益者。流出本币债券基金的资金为23亿美元，其余资金流出混合基金。

本周上市交易基金(ETF)资金出逃24亿美元，占到赎回资金的三分之一以上。

新兴市场股票基金撤走资金62亿美元，为2015年8月以来最大，相当于年内迄今总计流入资金的35%，目前资金净流入规模降至118亿美元。(完)