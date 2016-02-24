焦点：摩根大通增提能源贷款损失拨备5亿美元 推迟利润目标一年

2013年9月19日在纽约摩根大通总部大楼外拍摄的公司标识。 REUTERS/Mike Segar

路透纽约2月23日 - 摩根大通(JPM.N)将为预期中的能源贷款损失增加5亿美元拨备，相当于现有拨备的逾60%，油价大跌看来将进一步打击能源行业。

摩根大通甫于一个月前指称，石油企业展现“出乎意料的韧性”；该行增加拨备的举措表明，能源业将经历更多财务上的阵痛。现阶段油价接近十多年来最低水平。

摩根大通周二收低4.18%至56.12美元，拖累标普金融分项指数.SPSY下跌1.83%。

鉴于升息期望退烧，削弱银行放款获利能力，身为美国资产规模最大的摩根大通同时将自身实现其一大利润目标的时间延后一年。

持续偏低的利率，来自监管机构的压力，在中国的成长放缓，以及能源产业的垮塌，在过去几个月让全球各地的银行业者饱受打击。

摩根大通财务长Marianne Lake周二对投资者表示，在5亿美元新增的油气领域贷款拨备中，约有半数集中在几家公司客户。

“年底以来，对于油价的预期持续恶化，压力继续在价值链中弥漫，”Lake在摩根大通于纽约举行的年度投资者日活动中表示。

摩根大通表示，在“相对严重”的情形下，油价18个月保持在每桶25美元，则将必须再增加15亿美元的准备金。

据可以得到的摩根大通的最新数据，截至去年9月底，该银行的油气贷款金额为420亿美元，占其批发(趸售)贷款的5.3%，占其总资产的比例不到2%。

**推迟利润目标**

周二的预估显然与上月大相迳庭。摩根大通上月对投资者称，与能源相关的贷款损失拨备金预计仅会渐进地增加。但油价在1月跌破了每桶30元已让情况恶化。

摩根大通也预计将把金属和矿业贷款曝险的准备金增加1亿美元至3.50亿美元。

该行称，尚未见到能源业问题有明显蔓延至该行商用地产及企业金融等其他放款业务。

摩根大通称其预估是基于美国原油价格而做出的假设。周二美国原油近月期货CLc1价格约为33.33美元。

Lake说，摩根大通现在把达成有形普通股权益资本(TCE)报酬率15%的目标实现时间从2017年延后至2018年，因对美联储继去年12月升息后在今年继续升息的期望已减退。

尽管市场震荡以及损失拨备金上升，但摩根大通并未像前几年那样扩大成本削减目标。分析师表示，摩根大通之前所宣布的48亿美元减支计划目前仅达成一半，若再勒紧腰带可能会损伤业务。(完)