摩根大通分析师料联储将弃用“相当长时间”保持近零利率的措辞

路透旧金山9月12日 - 摩根大通分析师Michael Feroli周五预计，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在下周弃用在结束购债后“相当长时间内”保持近零利率的措辞，为明年6月升息铺路。

他是在给投资者的一份报告中作出上述预测的。最近，越来越多的分析师预计，在9月16-17日举行的政策会议上，美联储的立场将更趋强硬。

仅数天前，Feroli预计美联储作出上述调整的机率为50%，但周五他表示，“现在看来，这一预期已不再那么激进，因此，(美联储主席叶伦)可能在会后的记者会上弃用这一措辞，改用更为委婉表述。”(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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