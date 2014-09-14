摩根大通分析师料联储将弃用“相当长时间”保持近零利率的措辞

新加坡电信商M1有意售股 试探中移动等买家兴趣--消息人士
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。
路透旧金山9月12日 - 摩根大通分析师Michael Feroli周五预计，美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在下周弃用在结束购债后“相当长时间内”保持近零利率的措辞，为明年6月升息铺路。
他是在给投资者的一份报告中作出上述预测的。最近，越来越多的分析师预计，在9月16-17日举行的政策会议上，美联储的立场将更趋强硬。
仅数天前，Feroli预计美联储作出上述调整的机率为50%，但周五他表示，“现在看来，这一预期已不再那么激进，因此，(美联储主席叶伦)可能在会后的记者会上弃用这一措辞，改用更为委婉表述。”(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。