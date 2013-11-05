摩根大通：10月全球制造业PMI升至29个月高位

路透伦敦11月4日 -周一公布的一份报告显示，全球制造业活动10月以逾两年来最快速度增长，因新订单激增，让工厂聘雇更多员工。

摩根大通全球制造业10月采购经理人指数(PMI)从9月的51.8升至52.1，连续11个月高于50的景气荣枯分水岭，且是2011年5月以来最高。

新订单追平8月所及的30个月高位；企业也以去年5月以来的最快速度增聘员工。

摩根大通称，PMI产出和新订单/库存比显示全球制造业产出有4%的年率化成长。

“在时序进入年末之际，应能维持增长势头，因几个重要工业国家的国内市场均正凝聚力道；而全球贸易趋势也仍有支撑，”摩根大通主管David Hensley称。(完)

(编译 张若琪 审校 石冠兰)

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