摩根大通：今年全球经济开局稳健 制造业一马当先

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦2月5日 -周三公布的一份报告显示，2014年伊始全球经济增长保持稳健步伐，制造业一路领先，预示全球经济季度增幅料为3%。
摩根大通与Markit联合编制的全球所有产业产出指数1月从12月的53.8升至53.9，连续第16个月高于50的景气荣枯分水岭。
“最新的PMI数据突显了全球经济今年开了一个好头，GDP增长环比年率可望超过3%，”摩根大通主管DavidHensley说道。
摩根大通1月全球服务业指数由前月的53.5升至53.8。此外周一公布的调查显示，1月制造业活动较12月基本持平，新订单增长步伐仍维持近期的较高水平。
不过摩根大通称，发达国家和新兴市场间仍不平衡。英国，美国和日本增长强劲，而巴西，俄罗斯和印度产出则小幅萎缩。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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