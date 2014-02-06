摩根大通：今年全球经济开局稳健 制造业一马当先

路透伦敦2月5日 -周三公布的一份报告显示，2014年伊始全球经济增长保持稳健步伐，制造业一路领先，预示全球经济季度增幅料为3%。

摩根大通与Markit联合编制的全球所有产业产出指数1月从12月的53.8升至53.9，连续第16个月高于50的景气荣枯分水岭。

“最新的PMI数据突显了全球经济今年开了一个好头，GDP增长环比年率可望超过3%，”摩根大通主管DavidHensley说道。

摩根大通1月全球服务业指数由前月的53.5升至53.8。此外周一公布的调查显示，1月制造业活动较12月基本持平，新订单增长步伐仍维持近期的较高水平。

不过摩根大通称，发达国家和新兴市场间仍不平衡。英国，美国和日本增长强劲，而巴西，俄罗斯和印度产出则小幅萎缩。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。