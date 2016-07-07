摩根大通可能将数千名英国境内员工移往他处--报道

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透米兰7月7日 - 摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)向一意大利报纸表示，在英国上月公投决定退欧之后，若英国丧失了向欧盟销售金融服务的权利，则该公司可能被迫将数千名员工移至英国以外地区。
根据欧盟现行制度，目前位于英国的银行业者可以自由地在欧盟各地出售各项服务，对于金融机构而言这是欧盟单一市场最重要的特色。但在英国民众投票决定退出欧盟之后，引发各界质疑能否适用该规定。
“关键问题在于伦敦当前所拥有的‘畅行规定’(passport rule)，这让我们可提供欧盟客户服务，”报纸Il Sole 24 Ore周四引述迪蒙谈话指出。
“但若欧盟对英国设立新的条件...在最糟糕的情况下，我们恐怕得将数千名员工移往欧元区的其他分支，”迪蒙称。
摩根大通在英国有1.6万名员工，其欧洲总部位于伦敦，同时在伯恩茅斯(Bournemouth)及苏格兰都有办公室。
上述营业据点去年帮摩根大通从欧洲、中东及非洲等地带来了142亿美元的营收。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。