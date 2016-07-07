摩根大通可能将数千名英国境内员工移往他处--报道

路透米兰7月7日 - 摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)向一意大利报纸表示，在英国上月公投决定退欧之后，若英国丧失了向欧盟销售金融服务的权利，则该公司可能被迫将数千名员工移至英国以外地区。

根据欧盟现行制度，目前位于英国的银行业者可以自由地在欧盟各地出售各项服务，对于金融机构而言这是欧盟单一市场最重要的特色。但在英国民众投票决定退出欧盟之后，引发各界质疑能否适用该规定。

“关键问题在于伦敦当前所拥有的‘畅行规定’(passport rule)，这让我们可提供欧盟客户服务，”报纸Il Sole 24 Ore周四引述迪蒙谈话指出。

“但若欧盟对英国设立新的条件...在最糟糕的情况下，我们恐怕得将数千名员工移往欧元区的其他分支，”迪蒙称。

摩根大通在英国有1.6万名员工，其欧洲总部位于伦敦，同时在伯恩茅斯(Bournemouth)及苏格兰都有办公室。

上述营业据点去年帮摩根大通从欧洲、中东及非洲等地带来了142亿美元的营收。(完)