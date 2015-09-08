摩根大通将退出LME公开喊价交易 突显电子交易重要性增强

德法财长联合声明称低通胀及经济失衡令欧元区陷于危殆
路透柏林5月22日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和法国财长Bruno Le Maire周一在柏林会谈过后发表声明指出，欧元区经济仍危殆不安，因宏观经济失衡及核心通胀偏低。
路透伦敦9月7日 - 继此前削减旗下大宗商品业务后，摩根大通(JPM.N)目前正在退出伦敦金属交易所(LME)的公开喊价交易，此举也显示金属电子交易的重要性增强。
LME周一宣布了这个消息，此后参加该交易所圈内交易的金融机构数量便将减少至九个。在其他大多数市场都已转向全电子交易模式的情况下，该消息引发对公开喊价交易命运的质疑。
LME是目前欧洲仅有的一家还在进行公开喊价交易的交易所。
摩根大通表示，退出圈内交易是因为客户偏好已经改变。
“我们是在深思熟虑后做出的这项决定...”摩根大通旗下大宗商品部主管Michael Camacho称，“我们的LME交易现在绝大多数都是电子交易...我们将继续致力于使LME市场变得更加便利。”(完)
(编译 许娜；审校 王丽鑫)
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