摩根大通交易丑闻获民事和解 但恐仍未完事大吉

路透纽约9月17日 - 熟知调查状况的消息人士指出，美国多个检查机关仍在调查摩根大通(JPM.N)“伦敦鲸”交易丑闻可能涉及的刑事问题，说明预期中的7亿美元和解恐怕还无法让这家美国最大银行业者把这个问题抛诸九霄云外。

多位消息人士称，数名纽约联邦检察官及美国联邦调查局(FBI)探员正在把各个事件拼凑起来，这些事件导致摩根大通重新申报2012年第一季财报，最终并公布因为伦敦交易小组对流动性欠佳信用衍生品大举押注所造成的逾60亿美元损失。

有关刑事调查持续推进的消息由路透于周二率先披露。在此同时，一名消息人士向路透指出，美国证券交易委员会(SEC)在一次分裂投票中已经通过其民事和解的部分。

消息人士称，调查人员目前把重点放在这家银行的内部人员知道其潜在损失的细节，是否多过之前在各项公开声明中的陈述。

摩根大通两名前员工Javier Martin-Artajo及Julien Grou已经因其刻意对这些复杂的有价证券给出不正确的估值，以试图隐藏部分损失而遭到起诉。消息人士称，相关主管机关正试图认定Martin-Artajo及Grout以及其他和他们共事的人是否遭到施压而以最低损失列帐。

因为巨额下注而被冠以“伦敦鲸”之名的交易员Bruno Iksil已经和检方签署合作协议，并未遭到任何起诉。

摩根大通表示，该公司先前发布与伦敦鲸交易相关事件的各项声明均属实。

摩根大通发言人周二表示，“我们的高阶主管当时说的是他们所认定的实情。”

有关摩根大通的行为继续面临刑事调查的消息，突显出摩根大通及其执行长迪蒙(Jamie Dimon)所面临的法务及监管麻烦的程度。

摩根大通正面临美国多家政府机构的调查，涵盖范围包括在中国涉嫌雇聘高官子女进行行贿，以及可能使用欺骗手段销售抵押贷款支持证券。

在“伦敦鲸”丑闻爆出后，迪蒙与部分股东展开激烈交锋以保住董事长的头衔，并且一直承受外界压力，必须改善该行与监管方的关系。

在周二发给员工的一份备忘录中，迪蒙称该行在未来数周至数月将接受更多的法律和监管审查。他列出了摩根大通为改善经营已采取的多项措施，包括投入“史无前例的”资源用于控制风险和确立法律与合规操作。迪蒙表示，他也开始亲自与监管方会面以改善双方关系。

摩根大通自2012年以来在管控部门增聘了4,000名员工，其中四分之三是今年聘用的；该行还在这方面增加投入大约10亿美元。其管控部门的职责包括风险、合规、法律、金融、技术、监督以及审计等。

“我们过去从未在全公司范围内为实现一个目标而花费如此多的时间、精力、智力、技术力量和资金，”迪蒙在备忘录中称。

**和解协商**

爆出刑事调查消息前，一位消息人士周一透露，该银行接近与美国证交会(SEC)、通货监理局(OCC)和美联储等监管机构就“伦敦鲸”丑闻达成和解协议，为此至少支付7亿美元。

据消息人士，上周晚些时候的分裂投票中，证交会批准与摩根大通和解。委员会多数投票均意见一致，证交会主席Mary Jo White和委员Daniel Gallggher回避了投票。

White在律师事务所Debevoise & Plimpton担任辩护律师时，摩根大通曾是其客户之一。Gallagher之前就职的公司WilmerHale，也曾服务于摩根大通。

现在说是否会有更多指控、或者摩根大通自身是否会面临刑事责任还为时尚早。但消息人士称，联邦检察官未参加摩根大通和监管机构的和解谈判。(完)

(编译/审校 张明钧/徐文焰/李爽/王兴亚)

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