摩根大通巨亏交易余波或初现涟漪

资料图片 位于纽约的摩根大通银行总部大楼前飘扬的美国国旗（左）和该公司司旗。 REUTERS/Eduardo Munoz

路透纽约7月12日电---等摩根大通(JPM.N)周五发布财报时,其执行长迪蒙将竭力忘掉"伦敦鲸"巨亏交易.他会告诉华尔街,摩根大通控制住了不良交易带来的亏损,且找出了关键的风险管理漏洞.

但这不能说明,摩根大通就已经摆脱尴尬局面.

前雇员和外部专家表示,该银行也许在掩饰更深层的管理问题.在负责那些不良交易的部门,曾经亮起过包括风险经理流动频繁在内的多重警讯,只是摩根大通高管并未加以注意.

"大家会觉得,有些问题在内部可能已经升级."Capital Market Risk Advisors的董事总经理Leslie Rahl说,"如果摩根大通周五不就公司治理作出更多披露,他们仍需回答一些问题."

摩根大通拒绝就交易损失的调查情况,或责任承担问题发表评论.

据消息人士称,围绕首席投资办公室(CIO)就公司债资产组合作出的失败衍生品押注,迪蒙及其团队周五打算披露更多内容.摩根大通将在发布第二季财报的同时披露这些内容,迪蒙此前称财报整体上将显示"稳健获利".摩根大通交易亏损金额可能达40-60亿美元.

迪蒙已迅速将自己与交易亏损一事撇清干系,并确定由谁承担责任.一位消息人士透露,作为内部调查的一部分,迪蒙要求银行高管列出应承担责任的风险经理和其他高阶主管名单.

该消息人士称,摩根大通计划将亏损主要归咎於其追踪和限制CIO曝险情况的方式存在缺陷.与华尔街限制每个交易员曝险规模的标准做法不同,摩根大通给一群交易员设定限制,因此个别人可以持有过多头寸.

消息人士称,深受迪蒙信赖的摩根大通CIO主管Ina Drew已经辞职,她的许多部下已经撤消了交易终端机.

**迪蒙辩解称"有权依赖他们"**

迪蒙上月在美国国会作证时称,CIO多年来的成功业绩导致"骄傲自满",让他及其他人错过了该办公室交易亏损的警讯.迪蒙6月13日向参议院金融委员会表示,"合成信贷投资组合的确在此前的三四年赚取了数以十亿美元计的收入,後来只亏掉其中的一部分."

除指责Drew导致这笔意外损失外,迪蒙还批评摩根大通财务长(CFO),风险经理及管理层内的其他人未能提醒他风险正在累积.

"我有权依赖他们,"他辩解称.

Barry Zubrow曾在2007年底至今年1月期间担任摩根大通首席风险官.摩根大通的内部和外部人士指出,Barry Zubrow显然最易受到指责,因在他任职期间,CIO的伦敦部门提高了风险偏好.

Zubrow的另一个问题是:从2月直至5月被替换,他的姻亲Irvin Goldman担任CIO的首席风险经理.Zubrow目前主管企业和监管事务,没有回覆请求置评的电话.

该行目前的财务长是Douglas Braunstein.Braunstein自2010年年中开始担任这项职务,其于投资银行业工作了很长时间,是位并购而非交易方面的专家.

Braunstein预订在该行周五公布财报时例行发表报告,这向外界表明迪蒙并未因巨亏而大举归咎於这位财务长.

无论迪蒙周五发布的内容为何,许多国际监管部门和机构都在调查这项交易事件,包括美国证券交易委员会(SEC)、英国金融服务监管局(FSA)、美国联邦调查局(FBI)、美国联邦存款保险公司(FDIC)、美国商品期货交易委员会(CFTC)、美国财政部下属通货监理局(OCC)、美国联邦储备理事会(FED)和纽约联邦储备银行.

**结构非比寻常**

迪蒙在2005年设CIO,并任命Drew管理.目前掌管约3,500亿美元资金的CIO具有非比寻常的职责:它理应对冲整个银行的风险,但也可大举押注追逐利润.鲜少银行允许一个团队同时兼具这两项职责.

这个团队在金融危机期间获利数十亿美元,但也暴露出问题的征兆.在过去六年内,至少有五人前後担任过CIO旗下的市场风险管理主管一职.

"这可能是一项管理上的失误,没人质疑这些人为何离职,"该行一名前任资深风险经理称.

根据熟悉此团队的两名人士透露,原因之一可能是薪酬相对较低,至少从华尔街的标准来看是如比.摩根大通一条业务线的市场风险主管年报酬为100-150万美元,而其所监管的交易员年报酬则是他们的数倍.(Drew在2010年和2011年获得3,150万美元的报酬,但该行可能试图至少收回其中的一部分.)

消息人士表示,CIO风险控管人员可能也感觉到存在双重忠诚的问题.多名消息人士称,摩根大通各业务线的主管与首席风险官一道挑选各部门的风险经理.作为一个要求独立性的职位,这可能存在矛盾之处.

过去几周以来任命的新晋管理人员,包括接替Drew的Matt Zames在内,为CIO及企业金融迅速建立起新的风险管理架构.迪蒙在国会就巨亏发表证词时,即将Zames称之为"世界级的风险经理".

"当我们犯下错误,我们会严肃对待,通常我们自己就是最严厉的批评者,"他上月发表证词时表示.

对多数外界观察人士来说,另一个关键的问题就是银行为何绕开华尔街标准的作法,而允许交易员大举建仓.一名CIO的交易员在信贷衍生品市场中仓位规模之大,令其被冠上"伦敦鲸"的别名.

"限制架构通常是写在书面上,每天早上交易员进入办公室之後就知道他们被允许购买的限额,"一名要求匿名的资深银行人士表示,他拥有在摩根大通进行交易及风险管理的经验."...我认为并不存在限制的架构."

一名前任风险经理表示,需要对交易员的激励制度进行调查.在迪蒙的国会证词中,他称CIO交易员的薪水并非以鼓励牟利胜过降低风险的方式来计算.

然而,一名前任高管指出,至少当他在CIO任职时,那里的交易员就有孤注一掷的诱因.他们一部分的奖金是取决於能否跑赢银行内部设定标准的银行债券投资组合报酬指数.该名高管表示,他不知道现在是否还在使用这个指数,而摩根大通发言人士则拒绝对此置评.(完)

--编译 隋芬/肖群英/许娜/梁睿雪;审校 张涛/龚芳

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