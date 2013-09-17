摩根大通将就衍生品交易巨亏调查达成和解 预计支付7亿美元

俄罗斯原油减产量将在4月中旬前达到25万桶/日--塔斯社
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透9月16日 - 据知情人士透露，对于摩根大通(JPM.N)伦敦鲸衍生品交易亏损一事的调查即将达成和解，预计该行将为此支付约7亿美元。
消息人士称，协议的达成取决于摩根大通能否与多家政府机构协商取得一致。
此前，彭博新闻和华尔街日报报导称，该银行已经就支付的数额与多家监管机构达成一致。
去年，摩根大通伦敦部门的交易令其蒙受62亿美元的巨亏。
美国司法部上个月对两名摩根大通前交易员提起刑事诉讼，指控他们在去年初蓄意低估巨亏的规模。
尚不清楚这桩和解案中将涉及哪些政府机构。除司法部外，美国证券交易委员会(SEC)、麻省和英国证券执法部门也在调查此事。
摩根大通股价周一在纽约常规交易中上涨1%，收报53.14美元。在2012年5月10日摩根大通承认因衍生品交易亏损数十亿美元之前，该股股价为40.74美元。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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