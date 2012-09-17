摩根大通面临反洗钱调查--消息

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透9月15日电---据消息人士称,银行监管机构正在检查美国最大银行摩根大通(JPM.N)是否遵守美国反洗钱法.在对银行如何防止进行牵涉贩毒资金和受制裁国家的交易的全面调查中,摩根大通成为最新目标.
知情消息人士透露,美国通货监理局(OCC)正在检查摩根大通专门监控和筛选那类交易的系统.
但尚不清楚调查的确切范围和摩根大通的潜在责任.
摩根大通发言人Joseph Evangelisti周六拒绝置评.
摩根大通在上月提交给美国证券交易委员会(SEC)的季度文件中称,预计监管当局会加强对其是否遵守反洗钱法等新旧监管规定的审查.
监管当局正在加大努力打击洗钱行为.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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