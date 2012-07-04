摩根大通因涉嫌操纵电力市场遭调查

* FERC向法院提出要摩根大通交出电子邮件的要求

* 监管当局加强能源市场的执法力道

路透纽约7月3日电---美国能源监管机构已经向摩根大通(JPM.N)发出传票,要求交出25封内部电子邮件,这是调查该公司是否涉入操纵加州及中西部电力市场的一部份.

联邦能源监管委员会(FERC)周一向美国联邦法庭呈交诉状,要求摩根大通提供2010及2011的电子邮件,这是正式介入该公司电力交易调查的一部份.

在发出传票消息曝光前,已有其他大型华尔街银行业者遭到更为深入的连串调查,且Constellation Energy已经遭罚2.45亿美元的创纪录罚款,这在今年大大撼动电力市场,让人回想起10年前的加州电力供应危机及安然(Enron)垮台案.

FERC通常不会公开调查消息,但在摩根大通声称其电子邮件是受到律师与当事人间保密特权所保护之後,FERC提出抗辩而发出传票;这些电子邮件中有部分是摩根大通商品事业主管Blythe Masters及主要商品投资主管Francis Dunleavy间的书信往来.

"调查重点在於摩根大通的竞价行为,其竞价行为有可能是为了刻意操纵加州及中西部的电力市场."FERC律师在传票中表示.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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