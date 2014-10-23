摩根大通早在遭调查前就知晓在华聘雇的潜在问题--WSJ

路透10月22日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士和所看到的相关文件称，摩根大通(JPM.N)纽约高管早在美国当局开始调查其中国招聘行为之前，就已经知晓这方面可能存在的问题。

该项报导称，美国证券交易委员会(SEC)正在调查摩根大通总部高管参与海外招聘事务的程度。

据华尔街日报看到的一封公司电子邮件，一名摩根大通驻亚洲的高管2011年提请纽约高层关注，该行雇用了一位中国政府高官的儿子或女儿，此举帮助摩根大通赢得了一个投行项目。

报导称，摩根大通高层曾建议调整在亚洲的招聘做法，而且这些调整成为2011年末该行审计委员会批准的一系列反腐败措施组成部分。

据报导，首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)也在发布前就知晓这些反腐败措施。

美国当局尚未指控摩根大通存在不当行为。

摩根大通发言人拒绝就上述报导置评。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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