摩根大通早在遭调查前就知晓在华聘雇的潜在问题--WSJ

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透10月22日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士和所看到的相关文件称，摩根大通(JPM.N)纽约高管早在美国当局开始调查其中国招聘行为之前，就已经知晓这方面可能存在的问题。
该项报导称，美国证券交易委员会(SEC)正在调查摩根大通总部高管参与海外招聘事务的程度。
据华尔街日报看到的一封公司电子邮件，一名摩根大通驻亚洲的高管2011年提请纽约高层关注，该行雇用了一位中国政府高官的儿子或女儿，此举帮助摩根大通赢得了一个投行项目。
报导称，摩根大通高层曾建议调整在亚洲的招聘做法，而且这些调整成为2011年末该行审计委员会批准的一系列反腐败措施组成部分。
据报导，首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)也在发布前就知晓这些反腐败措施。
美国当局尚未指控摩根大通存在不当行为。
摩根大通发言人拒绝就上述报导置评。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
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