摩根大通第二季获利减少8% 受固定收益业务滑坡拖累

路透7月15日 - 美国以资产计最大的银行摩根大通(JPM.N)周二称，第二季获利下滑8%，因客户股票和债券交易额下降，抵押贷款费用剧减。

这一数据不像投资者原先担心的那么糟糕，早盘收市后不久公司股价即上涨3.8%至58.44美元。股价终场收高3.52%，成为58.27美元。

摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)称，第二季末前所有业务都出现“令人鼓舞的迹象”，例如贷款业务收入上升。不过公司高管也提醒，“认为这种趋势会持续下去尚为时过早”。

迪蒙在与分析师召开的电话会议上称，企业资本支出仍然没有增加。公司首席财务官Marianne Lake表示，6月债券交易收入增加，未持续到7月。

这是执行长迪蒙罹患咽喉癌消息披露以后，摩根大通首次公布财报。

迪蒙周二对记者表示，“我感觉很棒，”并表示他将在治疗期间继续处理银行的工作。他头一次表示，有人建议他在完成为期八周的治疗后休息几周。

摩根大通第二季净利降至59.9亿美元，合每股盈余1.46美元，上年同期分别为65亿美元和1.60美元。营收下降3%至244.5亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预估为每股盈余1.29美元。

固定收益及股市营收较上年同期下降15%，至35亿美元,不过跌幅小于该行在5月时预估的20%。

投资者原本普遍预期大型银行的交易营收下降幅度在20%左右，但6月交易活动增强，因此银行实际公布的跌幅要小一些。高盛(GS.N)公布，不计入去年卖出的一个业务部门，该行为客户进行股市和债市交易的营收下降10%。

花旗集团(C.N)周一公布财报，未经会计调整来自股票和债券交易获利减少15%，降幅远低于其5月时预测的下降20-25%。

摩根大通高管曾表示，机构投资者看来在回避债券，因对利率和汇率未来走势没有强烈的看法。

**抵押贷款业务滑坡**

摩根大通称，抵押贷款利润剧减38%至7.09亿美元，抵押贷款申请量大幅下降54%至301亿美元。该公司是美国第二大抵押贷款业者，仅次于富国银行(Wells Fargo) (WFC.N)。

因抵押贷款利率上涨，美国抵押贷款需求整体下滑已持续一年多。春季销售比去年疲软，也伤及贷款需求。

摩根大通称，到6月底其总资产为2.52万亿美元，较3月底时的2.48万亿美元增加。

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(编译 王丽鑫/郑茵； 审校 龚芳/许娜)

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