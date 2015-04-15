焦点：摩根大通Q1获利高于预期 固定收益交易收入反弹

图为位于纽约的摩根大通银行总部外的企业标识。 REUTERS/Mike Segar

路透4月14日 - 美国以资产计最大的银行摩根大通(JPM.N)公布的季度获利高于预期。瑞士央行1月取消瑞郎汇率上限的决定在市场引起轩然大波，刺激了外汇和债券的交易。

近几年华尔街的债券交易收入一直承受着压力，而且也不知道第一季客户数量增加的趋势能否持续。

摩根大通财务长Marianne Lake对记者表示，第二季迄今的客户数量略有减少，不过她补充表示，目前下定论为时过早。

摩根大通第一季来自固定收益、外汇和大宗商品交易(FICC)的收入增加5%至40.7亿美元。

投行业务的强劲表现提振摩根大通股价上扬，周二盘中最多上涨2.5%，至63.61美元，为2000年4月以来最高位。终场收高1.56%，报63.04美元。

根据研究公司Coalition的数据，摩根大通的投资银行业务以营收计为全球最大。该部门营收增长8.4%至95.8亿美元。

但金融危机以来客户减少交易，且监管机构要求大型银行减少冒险、增持资本并完善管控，让该部门面临削减成本的压力。

摩根大通是美国首个公布季报的大型银行，其投资银行业务表现强劲对其他拥有大规模交易业务的银行来说是好兆头，比如高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)，这两家公司分别在周四和下周一公布财报。

高盛股价周二收盘涨1.09%至197.72美元。摩根士丹利股价涨1.49%至36.84美元。

**抵押贷款跳涨**

美国最大的抵押贷款银行--富国银行(WFC.N)也在周二公布业绩，财报显示其获利下降，因该行支出上升，且贷款利润率方面也面临压力。

这样的表现可能预示，未来几天公布财报的地区银行业绩恐不容乐观。

富国银行和摩根大通的抵押贷款业绩均有好转。

由于按揭利率盘旋在两年低点附近，摩根大通包括再融资在内的房屋贷款规模跳增45%，至247亿美元。

不过该行的总利差从2.2%降至2.07%，反映了低利率的影响。

摩根大通第一季净利升至59.1亿美元，合每股盈余(EPS)1.45美元，上年同期为52.7亿美元和1.28美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师对EPS的预估均值为1.4美元。

该行公布的业绩还包括4.87亿美元的税后法务费用，并指出，所遇到的那些官司麻烦有望在2016年正常化。

摩根大通营收增长3.7%至240.7亿美元，经法务成本调整后的费用减少4.02亿美元至142亿美元。不良贷款拨备金增加12.8%至9.59亿美元。(完)

(编译 白云/李爽; 审校 张涛/张若琪/李春喜)

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