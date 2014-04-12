焦点：摩根大通第一季获利不及预期 交易营收下滑

图为2013年9月19日在纽约摩根大通总部外拍摄的该公司标识。 REUTERS/Mike Segar

路透4月11日 -美国摩根大通公布不及预期的季度获利，因在经济复苏力道和美国联邦储备委员会(美联储/FED)利率意图不明之际，证券交易营收下滑。

摩根大通周五称，该公司第一季净利降至52.7亿美元，合每股盈余(EPS)1.28美元，上年同期分别为65.3亿美元和1.59美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计EPS为1.40美元。最近两个季度的净利均包括特别项目。

摩根大通股价盘前交易中跌2.4%至55.99美元。此前公司股价突破61美元创出13年来最高。

摩根大通首席执行官迪蒙(JamieDimon)在去年净利下滑16%之后，一直在力推提高公司盈利。去年净利下滑是由于大笔官司和解费用以及为改进合规而导致成本上升。

迪蒙在声明中称，“我们对经济的信心越来越强，消费者、企业和中间市场企业的财务状况越来越好，而且多数市场的房市已经度过难关。”

在3月31日结束的当季，该银行固定收益业务营收下滑21%至38亿美元，股票市场营收减少3%至13亿美元。

摩根大通为符合法律法规以及控制风险的年度成本增加20亿美元左右。

摩根大通称，最近一季非利率成本下降5%，至146亿美元。摩根大通是本季度首家公布财报的大投行。

迪蒙(JamieDimon)的目标是将每季的管理费压低至147.5亿美元以下，相当于全年590亿美元。他将管理费定于为除诉讼费用之外的非利息成本。

第一季抵押贷款业务净利跌至1.14亿美元，较上年同期下滑5.59亿美元。

抵押贷款业务营收较上年大跌68%，至170亿美元，较去年第四季减少27%。

因购房人完成再融资，美国抵押贷款业务一直在降温。

该行称，截至3月底的总资产为2.48万亿美元，去年12月底时为2.42万亿。(完)

(编译/审校 李春喜/田建华)

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