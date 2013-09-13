摩根大通将耗资40亿美元加强风控及合规--报道

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透纽约9月12日 - 华尔街日报周四报导指出，摩根大通(JPM.N)在接连遭受监管当局调查之后，计划增加支出40亿美元及增聘5,000名员工，来改善风险控管及合规的问题。
该报称，摩根大通将支出15亿美元用于管控风险和合规事务，并计划在下半年增加25亿美元的诉讼储备金。
该报引述知情人士消息称，摩根大通还将把风险管控人员增加30%。
“整治我们的管控问题是首要任务，”该报引述摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)在访谈中的发言称，“这是对人力、时间和资金的巨额投入...但长期看将增强我们的实力。”
由于去年造成60亿美元损失的所谓“伦敦鲸”复杂衍生品交易事件，以及雇佣中国高官子女传闻等问题，摩根大通一直面临着美国监管当局的调查。(完)
(编译 张明钧/朱晓军；审校 王兴亚)
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