摩根大通将出售小规模亚洲投资业务

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透12月16日 - 一位知情人士透露，摩根大通(JPM.N)准备出售其亚洲中型企业投资部门Global SpecialOpportunities Group。摩根大达资产负债表高达2.46万亿(兆)美元，目前正着力于简化公司业务。
知情人士称，该部门雇用约35名员工，向规模小于大型跨国企业的公司提供贷款。该人士拒绝具名，因其无权公开表态。
摩根大通正在向从事类似投资的私募基金和以信贷为主的对冲基金推销该部门。
根据摩根大通官方网站，总部设在香港的该亚洲部门重点关注房地产、受损资产和资本融资，专门处理不良债权。
摩根大通今年一直在撤离副业。首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)时常将这些副业称为“业余爱好”。
由于摩根大通规模庞大，监管层和政客对其施压，外界也质疑其能否安全管理种类繁多的业务，因此该银行宣布将努力简化业务。去年，由于在伦敦的衍生品交易策略失控，该行损失超过62亿美元。(完)
(编译 朱晓军；审校 龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。