摩根大通正与摩科瑞洽商出售大宗商品交易部门--消息

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦2月5日 -两位知情消息人士向路透表示，摩根大通(JPM.N)已与贸易商摩科瑞(Mercuria)进入排外协商，讨论将旗下实体大宗商品部门出售给摩科瑞。
其中一消息人士称，最后协议可能要数个月的时间才能达成。若达成协议，可能让摩科瑞晋升大型多元化贸易商之列，与嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)、维多、托克(Trafigura)平起平坐。
消息人士称，除了摩科瑞之外，澳洲麦格理集团(MQG.AX)和美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)也在竞购摩根大通的这一商品部门。
在受到监管审查和政治压力后，摩根大通去年决定出售实体大宗商品交易部门。(完)
(编译 王冠中; 审校 于春红)
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