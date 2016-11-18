摩根大通将支付2.64亿美元了结聘雇问题调查--美监管机构

路透华盛顿11月17日 - 美国证券交易委员会(SEC)与司法部周四在声明中表示，摩根大通(JPM.N)已同意向美国监管机关支付2.64亿美元，以此了结对于该行聘雇中国官员亲属藉此获得银行业务的指控。

SEC与司法部数年来一直在调查摩根大通的一些雇佣行为是否涉及贿赂，违反美国海外反贪腐法(U.S. Foreign Corrupt Practices Act)。

SEC将获得1.3亿美元和解金，司法部获得7,200万美元，美国联邦储备委员会(美联储/FED)则以“不安全与不妥当行为”之名对摩根大通罚款，金额为6,190万美元。

摩根大通不承认也不否认指控。作为与司法部和解的一部分，摩根大通香港分支承认，与中国官员达成协议，以雇佣换取投资业务。

摩根大通是第一家就雇佣中国高官子女与亲属一事达成和解的大型银行。

美国海外反贪腐法认定，贿赂外国官员以赢得业务的行为是犯罪，即便贿赂是以非货币方式支付。

摩根大通发言人在电邮中表示，“这种行为是不允许的”。该名发言人表示，这项聘雇计划已于2013年中止，银行已追究有关人员的责任。(完)