摩根大通天价和解案促使美国大银行提高诉讼准备金

美联航CEO与中国领事馆官员会面 讨论拖乘客下机事件影响
路透纽约4月18日 - 美国联合航空公司称，该公司执行长Oscar Munoz会见中国驻芝加哥总领事馆官员，讨论强拖乘客下机事件可能对预订情况产生的影响，但目前断言在华业务是否受到该事件打击仍为时尚早。
路透纽约1月27日 -据两位熟悉情况的消息人士称，数家美国大型银行已经预留出额外资金，用于支付潜在的诉讼费用，部分原因是摩根大通(JPM.N)花费了130亿美元就不良抵押贷款相关指控与美国政府达成和解。政府称该和解金额是历史上最大的。
消息人士指出，摩根大通一案让很多银行意识到，解决它们自身一些法律问题所需的花费可能要高于最初预期。
美国司法部官员曾在公开声明中表示，希望将摩根大通一案作为与其他银行交易的模版。
美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)纷纷多拿出数亿美元，放进诉讼费用准备金，用于支付律师费、罚款以及和解金等。这四家银行都面临着联邦检方对抵押贷款相关的调查。
上述举措影响到本周出炉的这四家银行的第四季财报，很多分析师对此感到意外。
无法确定这四家银行的诉讼准备金总共增加了多少，因为各家银行报告这种准备金的形式不同。美国证券交易委员会(SEC)规定，企业必须只为“可能的和可估计的”损失储备资金，但不要求企业披露准备金的具体用途。
以上四家银行的发言人均拒绝置评。
各家银行新增诉讼准备金，说明这些案件可能继续给美国银行业者带来痛苦。部分案件的相关操作可以追溯到金融危机之前。美国和欧洲监管者去年给银行开出了创纪录的高额罚单，罚金与和解金额超过430亿美元；而且当局进一步开展密切的国际合作，对金融业进行整顿。
美国政府的住房抵押贷款支持证券(RMBS)工作组一直在关注RMBS相关记录和证词。该工作组是联邦与州检察官、调查员在2012年设立的工作网络。RMBS中，很多资产中包含担保质量不高的住房贷款，它们发行于危机之前的几年。
高盛表示，该公司2013年拨出的法律支出净准备金高达9.62亿美元，高于2012年的4.48亿美元。美国银行称在第四季新增23亿美元储备金，高于第三季的11亿美元。花旗银行第四季新增8.09亿美元，第三季增加6.77亿美元。
摩根士丹利第四季新增12亿美元诉讼准备金，并且特别指出这样做的动机“与RMBS和信贷危机有关”。
花旗集团首席财务官John Gerspach在和分析师讨论季度获利的电话会议中称，他预计该银行与“遗留资产（legacyassets）”相关的法律费用可能“依旧很高”。遗留资产包括该银行在危机前打包出售的抵押支持债券(MBS)。(完)
(编译 杜明霞/朱晓军；审校 高琦)
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