摩根大通正协商以110亿美元和解各项政府调查--消息人士

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透纽约9月25日 - 两名熟知内情人士周三表示，摩根大通(JPM.N)正与政府官员协商，试图以110亿美元和解联邦及各州的抵押贷款相关调查。
消息人士称，这笔金额中可能包含70亿美元现金以及40亿美元消费者补偿；消息人士不愿具名，因相关协商未公开进行。
熟知事态的人士指出，相关协商相当有弹性，110亿美元的金额也可能会有变化。他们称参与讨论的包括美国司法部、证券交易委员会(SEC)、住房和城市发展部、以及纽约州检察长。
美国联合通讯社稍早曾报导以总额110亿美元和解多起诉讼的讨论。
摩根大通股价周三收盘上涨2.7%。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透新德里3月28日 - CNBC-TV18新闻频道周二未引述消息来源报导称，印度已经在时隔近四个月后恢复对小麦征收10%的进口税。最近数月印度从海外大规模购买小麦。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。