主权财富基金出脱负收益率债券--摩根大通

康达尔拟收购澳大利亚牛油果种植园资产 核心条款仍存分歧
路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。
路透伦敦7月25日电---根据摩根大通资产管理公司(JP Morgan Asset Management),主权财富基金正在撤离市场上收益率为零或负值的债券,例如德国债券,并加大对新兴市场债券和替代产品的投资,以期将2012年的回报率提高到8%左右.
该公司亚洲主权和机构策略主管Andrew Economos周三对路透表示,虽然今年全年全球市场备受波动,主权财富基金这个规模4万亿(兆)美元的行业2012年仍有望录得6-8%的回报.
从德国到比利时,今年许多欧洲市场的短期收益率都转为负值,持有这些资产的投资者实际上还要支付成本.与此同时,美国和日本公债的收益率也逼近零.
这迫使债券持有人进一步移向较长期券种,或降低债券品质.
Economos称,虽然委托规定并未禁止主权财富基金持有负收益率的资产,但它们仍在抛售.
"我们开始看到抛售负收益率资产.我们发现...最近它们开始出售,对资产安全性的关注减少,而是更加关心收益状况,"Economos称.
"我认为这是一个积极讯号,显示出对回报的关注超过安全性因素."
摩根大通资产管理为65家官方部门的客户管理700亿美元资产,这些客户中包括主权财富基金和中央银行.
Economos称主权基金在增加其投资组合中的风险仓位,替换发达市场债券.
"主权财富基金普遍继续增加风险头寸,一大部分进入另类资产、基建和地产,一些资金进入新兴市场债券,本币和美元债券都有,"他说道.
"主权财富基金寻求正回报...它们希望达到8%,"Economos称,"我认为它们的目标是这个,回报率区间会是6-8%."
负收益率和欧元兑美元汇率的稳步下降,也加大了全球主要央行储备管理者的压力,其持有的资产规模估计约为10万亿美元.
不过Economos称,短期内央行不太可能象主权财富基金那样脱困.主权财富基金更加强调回报,而央行在这方面的要求较为宽松,更加重视的是资产保全责任,"因此我认为负收益率不会迫使许多储备管理者出脱资产,除非这种市况长期持续."(完)
--编译 吴云凌;审校 张荻
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