摩根大通在管理交易员上犯基本错误

路透伦敦5月15日电---摩根大通(JPM.N)首席投资官(CIO)要对该行至少20亿美元的按市值计亏损负责,他在管理交易部门风险和监控交易员方面,似乎犯下一些典型错误.

尽管CIO失职带来的损失并未全归咎於流氓交易员,但的确与瑞银集团和法国兴业银行出过的事故有很多共同之处,都是单枪匹马的交易员一夜之间就让银行巨亏数十亿元资金.

摩根大通在上周公布交易亏损时,首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)称,造成亏损的交易策略"存在缺陷,非常复杂,没有经过严格审批,执行不当而且也没得到充分监控."

迪蒙的这番肺腑之言很大程度体现了摩根大通和其它华尔街公司交易部门风险管理的状况.就MF Global、瑞银集团和法兴银行而言,这些机构的交易业务风险管理粗糙松懈,是违规交易出现的重要原因.

但也有其它因素.比如本应由CIO亲自经手的那些复杂仓位,一向有风险难以管理的恶名,因为缺乏相关数据,也因为它们不能与公司的风险管理软件和系统很好地吻合.

通常情况下,那些仓位是通过电子数据表,或是将相关信息硬塞进系统的方式进行监控.一些交易采取特别策略,让风险经理很难一览交易的真实全貌.

"摩根大通的问题与许多大型公司一样,它们无法发现和降低投资组合的总体风险.那之所以成为问题的部分原因在於,多种多样且相互无关的交易,和风险管理资料库是通过(现成的、未经恰当定制的汇报系统)来管理,"监管智库JWG首席执行官PJ Di Giammarino说.

"若没有任何标准的风险数据定义,使用手册或统一参考数据,可用於更好、更快、更安全地将所有信息联系起来,大公司以後还会在定义和诠释风险方面遇到问题."

损失经常由过去为公司做出可观贡献的单个交易员或是小团队带来.就摩根大通而言,那个交易员是Bruno Iskil,伦敦人,资深员工.

那体现了专家们所说的,交易部门常常疏于风险监管的主要原因:如果一位交易员业绩良好,经理常常会让他们继续赚钱,不会因为他们违反仓位限制就叫停.

"风险管理部门有没有检查交易?我相信他们查过,但评估一些复杂交易的风险不容易.也许这类交易是由最高层批准的,但因为自营交易业务越来越难赚钱,一些人宁愿冒大风险也不愿放过薄利,"曾是资深银行家,目前为伦敦卡斯商学院金融学教授的Giorgio Questa说到.

**影响力因素**

迪蒙对这次损失还有做出其他生动的评论,用强烈的词语来表达他对风险管理的态度.他承认公司对上个月复杂金融衍生品巨亏的警示应对不佳.

风险管理专家谈到一个企业的风险文化和风险管理者对企业运营的影响时,常常说到影响力因素.

若风险主管及团队成员对於高管层及董事会的影响不够,他们的警告和建议可能会被忽视.

高管层也可能不把担忧当回事,把他们说成"大惊小怪",就像迪蒙那样,而不采取补救措施.

外界并不认为摩根大通是唯一没能听从风险管理者的公司.即便金融危机过後,风险管理者也没能起到应有的影响.

风险管理团队取得了长足进展,因监管部门希望看到企业更严肃对待风险管理纪律.不过其影响力仍然不足.

罗马Martingale Risk执行长Marco Delzio称,"银行成立由数量分析师组建的新部门,进行理论研究和风险评估.他们没有权力,不直接和高层对话.我感觉银行设立这些部门,以便告诉当局,他们对风险采取措施,但是对管理决定没有实际影响."

**由高层定调**

在本次金融危机爆发以来,多家监管机构已强调,金融服务机构的高管层有必要为涉及风险管理、监管合规和公司治理等事宜定下基调.

在1989年,摩根大通前董事长Dennis Weatherstone定下的规矩是要求每日风险回报,该制度很快发展成为一个公司风险管理小组,之後扩展为风险管理机构RiskMetrics Group,该机构最终作为一家独立公司公开上市,并於2010年被摩根士丹利资本国际公司(MSCI)收购.

但在1990年代,正是RiskMetrics Group促成摩根大通成为开发和销售风险管理产品的首批银行之一.

Weatherstone定下的基本风格随着时间推移而有所调整.摩根大通在本次金融危机期间,保住了风险管理严谨精细的声誉.

但在那之後,摩根大通执行长迪蒙选择公开反对监管机构旨在打击过度冒险的改革举措.

目前而言,摩根大通首席投资官所造成的至少20亿美元损失,对於迪蒙和公司名声的打击,要比对摩根大通财务造成的冲击还要大.

在承担风险和管控风险方面,是否此次挫折将改变摩根大通高层的论调,目前尚不明朗.(完)

--编译 白云/王丽鑫/肖群英;审校 孙茉莉/张明钧

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