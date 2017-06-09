摩根大通称英国要求推迟退欧进程的可能性大幅上升

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月9日 - 摩根大通周五称，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党未赢得议会多数席位的情况下，英国可能不得不推迟退欧谈判。
英国议会选举没有明确获胜方，备受打击的特雷莎·梅表示她将继续战斗，尽管保守党即将丢掉在下议院的多数席次地位。
“可能最明显的结论就是，英国请求推迟退欧进程的可能性已大幅升高，因英国政局发展可能妨碍原本就时间紧张的进程，”摩根大通分析师Malcolm Barr在研究报告中称。(完)
(编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。