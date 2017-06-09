摩根大通称英国要求推迟退欧进程的可能性大幅上升

路透伦敦6月9日 - 摩根大通周五称，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所在保守党未赢得议会多数席位的情况下，英国可能不得不推迟退欧谈判。

英国议会选举没有明确获胜方，备受打击的特雷莎·梅表示她将继续战斗，尽管保守党即将丢掉在下议院的多数席次地位。

“可能最明显的结论就是，英国请求推迟退欧进程的可能性已大幅升高，因英国政局发展可能妨碍原本就时间紧张的进程，”摩根大通分析师Malcolm Barr在研究报告中称。(完)