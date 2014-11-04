摩根大通称美国司法部正在调查其外汇业务

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透11月3日 - 摩根大通(JPM.N)表示，美国司法部正在对该行外汇业务展开刑事调查。
这家美国最大的银行还上调了诉讼相关损失的预估区间，将该区间的高端从46亿美元上调至59亿美元，超过该行已为此建立的准备金。
摩根大通在一份监管文件中表示，调查集中于该行现汇交易活动和与这些活动相关的控制机制。
该行称正在配合调查，也正在与司法部和民事执法部门磋商，但“无法保证能通过这种磋商达成和解。”(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
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路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。